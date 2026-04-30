ليبيا والجزائر وتونس تتوحد لإدارة أضخم حوض مائي تحت الصحراء

أعلن ممثلو ليبيا والجزائر وتونس عن اتفاق تاريخي لإنشاء آلية تشاورية تهدف إلى إدارة وتقاسم طبقة المياه الجوفية في الصحراء الشمالية، وهي واحدة من أكبر أحواض المياه الجوفية في العالم وتغطي مساحة شاسعة تحت حدود الدول الثلاث.

وجاء الإعلان خلال اجتماع وزاري عُقد في طرابلس، حيث أكد وزير الموارد المائية الليبي، حسني عويدات، أن هذا التعاون يأتي استجابةً للضغوط المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ والطلب المتنامي على المياه.

وأشار عويدات إلى أن التنسيق الفني المشترك بين الدول الثلاث هو السبيل الوحيد لضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة، بعيداً عن الاستنزاف العشوائي.

