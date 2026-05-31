الأحد   
   31 05 2026   
   14 ذو الحجة 1447   
   بيروت 10:08
    لبنان

    38 غارة جوية و5 عمليات قصف مدفعي وتفجيرين منذ فجر اليوم على بلدات جنوبي نهر الليطاني

      شهدت قرى وبلدات منطقتي صور وبنت جبيل جنوب نهر الليطاني سلسلة اعتداءات إسرائيلية مكثفة يوم امس السبت، توزعت بين غارات للطيران الحربي والطائرات المسيّرة وقصف مدفعي وعمليات تفجير، واستهدفت عدداً من البلدات في القطاعين الغربي والأوسط.

      وسُجّل في بلدة دبين النصيب الأكبر من الاعتداءات، حيث تعرضت لقصف مدفعي متواصل، وغارات من طائرات مسيّرة وطيران حربي، إضافة إلى تفجيرين في منطقة العريض وحارة علي ياسين، كما استهدفت غارات متكررة حي القلعة في البلدة.

      وفي قضاء بنت جبيل، استهدفت الغارات والقصف بلدات صريفا وخربة سلم وفرون وشقرا وتولين وبرج قلاويه وقلاويه، فيما طالت الغارات في قضاء صور بلدات الشهابية وسلعا والحلوسية ودير عامص ودير قانون النهر.

      كما تعرضت بلدات كفردونين وبلاط لعدة غارات جوية، في حين سُجلت غارات على بلدة الشهابية استهدفت إحداها مكتبة الأجيال.

      وبحسب المعطيات الميدانية، فقد توزعت الاعتداءات المسجلة على النحو الآتي:

      38 غارة من الطيران الحربي.
      8 غارات من طائرات مسيّرة.
      5 عمليات قصف مدفعي.
      عمليتا تفجير.

      وطالت الاعتداءات 15 بلدة هي: دبين، صريفا، سلعا، خربة سلم، الشهابية، كفردونين، فرون، بلاط، دير عامص، برج قلاويه، قلاويه، تولين، شقرا، الحلوسية، ودير قانون النهر.

      شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على دير الزهراني والقصيبة والشرقية

