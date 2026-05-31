«نيويورك تايمز»: تعديلات ترامب الجديدة قد تؤخر مسار التفاوض مع إيران

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شدد شروط الإطار المقترح لإنهاء الحرب مع إيران، وأعاد إرسال تعديلات جديدة إلى طهران لدراستها والرد عليها.

وبحسب التقرير، ينص الإطار المطروح على إنهاء الحملة العسكرية الأميركية–الإسرائيلية مقابل رفع إيران القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن ترامب أبدى تحفظات على بعض البنود، لا سيما تلك المتعلقة بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

وأفادت المصادر بأن الرئيس الأميركي أعرب عن استيائه من بطء الرد الإيراني على المقترحات الأميركية، ما دفع إدارته إلى إدخال تعديلات إضافية جرى إعدادها بمشاركة عدد من الوسطاء الإقليميين، من بينهم باكستان.

وتهدف التعديلات الجديدةـ بحسب المسؤولين، إلى دفع طهران نحو قبول إطار الاتفاق المقترح، والذي أُحيل بالفعل إلى القائد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه.

ورجحت المصادر أن تؤدي التعديلات الأخيرة إلى تأخير إضافي في مسار المفاوضات، نظراً لصعوبة التواصل المباشر مع القائد الأعلى الإيراني وآليات اتخاذ القرار داخل النظام الإيراني.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن عدداً من الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، سيتم تأجيل بحثها إلى مراحل لاحقة من المفاوضات، في حال التوصل إلى تفاهم أولي بشأن القضايا العاجلة المرتبطة بوقف التصعيد العسكري.

المصدر: صحافة أجنبية