ترامب: قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران وقواتنا ستنسحب من المنطقة بشرطين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الاقتراب من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية مع إيران”، مشيرا إلى أن “القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي.”

وقال ترامب في حديث لقناة “فوكس نيو” الأمريكية

“نحن قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران وإذا لم يكن منصفا لنا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب. أفضل الخيار الدبلوماسي لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا”.

وأضاف ترامب أن “الضمانة الوحيدة والأساسية التي يتمسك بها هي منع إيران من حيازة أسلحة نووية”، مشيرا إلى أن “الإيرانيين وافقوا بالفعل على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي”.

وأكد ترامب أنه “يحصل على ما يريده من طهران ببطء وثبات وإذا لم يتحقق ذلك فسننهي الصراع بطريقة مختلفة تماما”.

وزعم ترامب أن “إيران في موقف سيئ للغاية وليس لديها جيش وكل ما تملكه هو الكلام المعسول والإعلام المزيف، وقال: “استهدفنا القيادة الإيرانية أكثر من مرة ومن تبقى من القادة أصبح أكثر عقلانية”.

وتابع ترامب: “يمكن وصف ما حدث بأنه تغيير للنظام وقلت إن إيران سترفع الراية البيضاء. نحن ننتصر في إيران والمواجهة الحالية تمثل انتصارا كاملا للولايات المتحدة”، على حد قوله.

وشدد الرئيس الأمريكي على وجوب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور كما ينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي.

المصدر: فوكس نيوز