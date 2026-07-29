الأربعاء   
   29 07 2026   
   14 صفر 1448   
   بيروت 07:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سريع: القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها ستواصل حماية سيادة البلاد ومن حقنا المشروع الرد على أي انتهاك

      مواضيع ذات صلة

      الحشد الشعبي: نعدّ هذا الاستهداف تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا لسيادة العراق واستهدافًا لمؤسساته الأمنية الرسمية

      الحشد الشعبي: نعدّ هذا الاستهداف تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا لسيادة العراق واستهدافًا لمؤسساته الأمنية الرسمية

      سريع: طائرة الاستطلاع السعودية أُسقطت بسلاح مناسب أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم

      سريع: طائرة الاستطلاع السعودية أُسقطت بسلاح مناسب أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم

      المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: قواتنا أسقطت طائرة استطلاع من نوع “كاريال” تابعة للسعودية

      المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: قواتنا أسقطت طائرة استطلاع من نوع “كاريال” تابعة للسعودية