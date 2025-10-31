مجلس الأمن صوّت لصالح مشروع قرار ينص على حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت سيادة المغرب

صوّت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على مشروع قرار ينص على أن تتمتع الصحراء الغربية بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

وامتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام واحد.

ويؤكد القرار أن مقترح الحكم الذاتي المغربي، يمثل “الحل العملي والدائم” للنزاع، إذ يمنح الإقليم سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية، مع بقاء الملفات السيادية — الدفاع والخارجية والشؤون الدينية — بيد الرباط.

