اجتماع تنسيقي في النجف لاستكمال الترتيبات الإعلامية والأمنية لمراسم تشييع الإمام السيد علي الخامنئي

ترأس رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اجتماعاً تنسيقياً في النجف الأشرف، بحضور مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي، وقائد شرطة النجف الأشرف اللواء محمد جابر الفتلاوي، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، لاستكمال ترتيبات التغطية الإعلامية الخاصة بمراسم تشييع جثمان القائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره)، ومراجعة الخطط التنظيمية والإعلامية الخاصة بالمناسبة.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان الفريق سعد معن، أمس الإثنين، استكمال جميع الاستعدادات الأمنية والإدارية والإعلامية الخاصة بمراسم التشييع في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، مؤكداً أن اللجان المختصة تواصل اجتماعاتها للإشراف على تنفيذ الخطط المعدة، بمشاركة مختلف التشكيلات الأمنية وطيران الجيش.

وأوضح معن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، أن مراسم التشييع ستنطلق من مطار النجف الأشرف بحضور رسمي ووفد رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى عدم وجود أي قيود على حضور الشخصيات الراغبة في المشاركة في مراسم التشييع.

وبيّن أن مسار التشييع في النجف الأشرف سيمتد من مجسرات الصدرين إلى العتبة العلوية المقدسة بطول ستة كيلومترات تقريباً، بمشاركة 351 موكباً حسينياً، مع فتح بيوت أهالي النجف على امتداد طريق التشييع لاستقبال المشاركين.

وأضاف أن مسار التشييع في كربلاء المقدسة يبلغ نحو 5.8 كيلومترات، لافتاً إلى أن عدد المواكب المشاركة في المحافظتين بلغ 751 موكباً، مع توقعات بارتفاع هذا العدد.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن أكثر من 600 صحفي عربي وأجنبي سيشاركون في تغطية الحدث، إلى جانب أكثر من 3000 إعلامي عراقي وعربي وأجنبي، فيما ستتولى 2500 كاميرا و23 مركز بث مباشر نقل مراسم التشييع، في إطار خطة إعلامية واسعة أُعدت لهذه المناسبة.

وأشار كذلك إلى تخصيص 150 عجلة إسعاف ضمن الخطة الصحية، وإعداد خطة مرورية خاصة تشمل محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والمحافظات المجاورة، بما يضمن انسيابية حركة السير وتسهيل حركة الزائرين والمشاركين.

من جانبه، أكد محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي جاهزية المحافظة لاستقبال جموع المشيعين، مشدداً على قدرة النجف الأشرف على تنظيم مراسم التشييع واستيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار القادمين للمشاركة في المناسبة.

المصدر: يونيوز