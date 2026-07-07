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    اقتصاد

    انخفاض احتياطي أميركا الاستراتيجي من النفط لأدنى مستوى منذ 1983


      ذكرت وزارة الطاقة ‌الأميركية أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ⁠في الاحتياطي الاستراتيجي انخفضت 6.2 مليون برميل إلى 319.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى ‌لها ⁠منذ نيسان/أبريل 1983.


      ويأتي هذا الانخفاض في ⁠إطار اتفاق أبرمته الولايات المتحدة ⁠لسحب 172 مليون ⁠برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.


      ومنذ اندلاع الحرب على إيران في نهاية شباط/فبراير، انخفضت إجمالي مخزونات النفط الأميركية، التي تشمل المخزونات التجارية والاحتياطي الإستراتيجي، بمقدار 120.71 مليون برميل لتصل إلى 734 مليون برميل حتى 26 حزيران/يونيو، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام 1984، بحسب البيانات الرسمية.

      المصدر: رويترز

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