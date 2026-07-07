الثلاثاء   
   07 07 2026   
   22 محرم 1448   
   بيروت 11:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رويترز عن مصدر أمني: انفجار مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في دمشق

      مواضيع ذات صلة

      قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي شرق غزة

      قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي شرق غزة

      الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري

      الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري

      مراسل المنار: مدفعية الاحتلال تستهدف اطراف بلدة شبعا بقذائف فسفورية

      مراسل المنار: مدفعية الاحتلال تستهدف اطراف بلدة شبعا بقذائف فسفورية