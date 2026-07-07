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    تدفقٌ جماهيري متواصل في الشوارع المحيطة بمسجد جمكران بعد الصلاة على الجثمان الطاهر للإمام الشهيد الخامنئي

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