وزيرة التربية تؤكد انطلاق مرحلة جديدة لإعادة تأهيل القطاع التربوي والتحضير للعام الدراسي المقبل

تدخل وزارة التربية والتعليم العالي مرحلة جديدة لإعادة تأهيل القطاع التربوي بعد الأضرار التي خلفها العدوان الصهيوني، والتحضير للعام الدراسي المقبل.

وجاء كلام وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي خلال جولة لها على عدد من الصروح التربوية في طرابلس، ورعايتها افتتاح مبنى كليات العلوم الإنسانية في جامعة الجنان، حيث أكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لإعادة بناء المؤسسات التعليمية والحفاظ على استمرارية العملية التربوية رغم التحديات.

وخلال رعايتها حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعة الجنان، شددت كرامي على ضرورة التمسك بالمعايير التربوية والأكاديمية رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان، مؤكدة حرص الوزارة على حماية مستوى التعليم وصون حقوق الطلاب.

وفي ما يتعلق بملف الشهادات الرسمية، أوضحت كرامي أن طلاب هذه السنة سيحصلون على إفادة تستند إلى نتائج الامتحانات المدرسية، فيما اعتمدت الوزارة معايير واضحة لطلاب التعليم المهني تقوم على تنظيم دورة استثنائية، ولا سيما لطلاب العلوم التمريضية الذين سيخضعون للامتحانات لنيل الشهادة.

من جهته، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان الدكتور سالم فتحي يكن أن الجامعة تواصل رسالتها في بناء الإنسان بالعلم والقيم، مستذكراً الرئيسة المؤسسة الدكتورة منى حداد يكن، ومشدداً على أن اختيار اسم «نبض الوطن» لهذه الدفعة يعكس إيمان الجامعة بدور الشباب في صناعة مستقبل لبنان والمساهمة في نهضته.

المصدر: موقع المنار