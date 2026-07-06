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    حماس: نحذر من المحاولات المتواصلة للاحتلال الصهيوني لإعاقة تنفيذ الاتفاق وتخريب مساره وسعيه إلى فرض واقع من الفراغ الإداري بهدف تعميق معاناة شعبنا الصامد

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