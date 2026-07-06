حماس: نحذر من المحاولات المتواصلة للاحتلال الصهيوني لإعاقة تنفيذ الاتفاق وتخريب مساره وسعيه إلى فرض واقع من الفراغ الإداري بهدف تعميق معاناة شعبنا الصامد