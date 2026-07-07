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بالفيديو | جانب من حضور الشخصيات السياسية والدينية في مراسم استقبال جثمان السيّد الخامنئي في مطار النجف الأشرف
07-07-2026 22:44 مساءً
المصدر:
موقع المنار
العراق
النجف الأشرف
تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي
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