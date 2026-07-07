الثلاثاء   
   07 07 2026   
   22 محرم 1448   
   بيروت 22:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حشود غفيرة من المحبين تتواجد في مطار النجف الأشرف لاستقبال جثمان الشهيد الإمام الخامنئي

      مواضيع ذات صلة

      بالفيديو | حشود غفيرة تستقبل جثمان الامام الشهيد علي الخامنئي في مطار النجف الأشرف

      بالفيديو | حشود غفيرة تستقبل جثمان الامام الشهيد علي الخامنئي في مطار النجف الأشرف

      بالفيديو | حشد سياسي ودبلوماسي وشعبي كبير يستقبل جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في مطار النجف الأشرف

      بالفيديو | حشد سياسي ودبلوماسي وشعبي كبير يستقبل جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في مطار النجف الأشرف

      بالفيديو | جثمان الامام الشهيد السيد علي الخامنئي في باحة مطار النجف الاشرف

      بالفيديو | جثمان الامام الشهيد السيد علي الخامنئي في باحة مطار النجف الاشرف