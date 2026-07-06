القوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في الشمال: كل ما فعلته ايران كان نتيجة السياسات الصادقة

اشارت “القوى والشخصيات الوطنية والإسلامية” في شمال لبنان في بيان لها الاثنين الى انه “مع استمرار مراسم التشييع المهيب للمرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشهيد السيد علي الخامنئي، وما أسفرت المشاهد عن حشود نخبوية وشعبية قدّرت بعشرات الملايين، نوجّه التحية لروح الفقيد العزيز على شعوب الأمة العربية والإسلامية، ونقدّم التعازي للقيادة الإيرانية وللشعب الإيراني الذي ما انفك يعلن تمسكه بنهج التحرر والتحرير وتأييده مبادئ الثورة الإسلامية التي حفظها الراحل الكبير”.

ورأت القوى ان “بناء إيران العظمى المتقدمة على مستويات مختلفة وخاصة على صعيد التكنولوجيا رغم الحصار الظالم الذي فرض على الجمهورية لعقود، وفي نفس الوقت الانطلاق في منافحة منظومة الاستكبار والغطرسة من خلال العمل الجاد على نصرة المستضعفين والوقوف إلى جانب قضايا الأمة المركزية سيما قضية فلسطين، وبذل الغالي والنفيس فداء للقدس المحتلة وذوداً عن المقدسات المسيحية والإسلامية، فضلاً عن تأكيد توجيه بوصلة الصراع باتجاه المشروع الصهيو-أميركي الإمبريالي التوسعي الساعي لنهب ثروات بلادنا والسيطرة على مقدراتنا”، وتابعت “كل ذلك فعلته الجمهورية الإسلامية بقيادة وتوصيات السيد الخامنئي رحمه الله، فلقد كنا أمام انسجام الأقوال مع الأفعال، وكان نتيجة السياسات الصادقة والإجراءات الحاسمة أن حملت الأجيال لواء الحق وواجهت الباطل وفق تربية ومنهج صنعه قادة أبرار وقفوا كأحرار ليقدموا أرواحهم في هذا الطريق”.

وتمنت القوى “لإيران بقيادة المرشد الأعلى السيد مجتبى الخامنئي حفظه الله مستقبلاً مزدهراً وأمناً وأماناً واستقراراً ببركة دماء الشهداء وتضحيات رجالات أوفياء، أبهروا العدو قبل الصديق بثباتهم وجهادهم، فباتوا كالجلامد هممهم وعزائمهم لا تلين، وكانوا فرساناً أباة مهابي الجبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام