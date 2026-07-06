الإثنين   
   06 07 2026   
   21 محرم 1448   
   بيروت 23:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة بيرزيت بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      وزيرة التربية تؤكد انطلاق مرحلة جديدة لإعادة تأهيل القطاع التربوي والتحضير للعام الدراسي المقبل

      وزيرة التربية تؤكد انطلاق مرحلة جديدة لإعادة تأهيل القطاع التربوي والتحضير للعام الدراسي المقبل

      بالفيديو | مسجد جمكران في قم المقدسة ممتلئ بالمعزين قبل ساعات من انطلاق مراسم تشييع الامام الخامنئي

      بالفيديو | مسجد جمكران في قم المقدسة ممتلئ بالمعزين قبل ساعات من انطلاق مراسم تشييع الامام الخامنئي

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية أبو فلاح شرق رام الله بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية أبو فلاح شرق رام الله بالضفة المحتلة