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   21 محرم 1448   
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    ادعاءات نتنياهو بشأن جنوب لبنان تثير ردود فعل رافضة

      المصدر: موقع المنار

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