إيران | الملايين يؤدون صلاة الجنازة على جسد القائد الشهيد السيد علي الخامنئي في مسجد جمكران

أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي الشهيد وافراد اسرته الشهداء في مسجد جمكران المقدس بامامة آية الله جوادي آملي وسط حضور مليوني.

وقد وصلت الجثامين الطاهرة لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، والشهداء من أفراد عائلته إلى رحاب مسجد جمكران المقدس، وسط حشود جماهيرية غفيرة غصّت بها الساحات لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وهذا هو التواجد الأخير لقائد الثورة الإسلامية الشهيد في رحاب مسجد جمكران المقدس.

هذا وأَمّ آية الله العظمى عبد الله جوادي آملي الصلاة على جثامين الشهداء.

واستشهد الإمام الخامنئي في 28 فبراير/شباط 2026، إثر الهجوم الوحشي الذي شنّته أمريكا والكيان الصهيوني على مكتبه.

ومن المقرر أن تتواصل مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد اليوم الثلاثاء في قم، ويوم الأربعاء في النجف وكربلاء بالعراق.

كما سيُوارى الشهيد آية الله الخامنئي الثرى يوم الخميس في مسقط رأسه، مشهد، إلى جوار مرقد الإمام الرضا (عليه السلام).

المصدر: وكالة يونيوز