مجاهدو المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 00:30 الأحد تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون بصليات صاروخيّة على دفعات