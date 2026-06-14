الخارجية الروسية: سنرد بشكل مؤلم إذا تعدت بولندا على ممتلكاتنا الدبلوماسية

قال أليكسي كليموف مدير الشؤون القنصلية بالخارجية الروسية، إن بلاده سترد بشكل صارم على أي هجمات على ممتلكاتها الدبلوماسية في بولندا بما في ذلك مبنى القنصلية المغلق في غدانسك.

وأضاف كليموف، في حديث لوكالة نوفوستي: “الخطاب البولندي بشأن المطالبات المتعلقة بالممتلكات الدبلوماسية الروسية معروف جيدا. إذا تم شن أي هجمات على الممتلكات الروسية في بولندا، بما في ذلك مبنى القنصلية العامة الروسية في غدانسك، فسوف يضطر الجانب الروسي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية مؤلمة للغاية”.

وأشار الدبلوماسي إلى أن وزارة الخارجية الروسية تعتقد أن السلطات البولندية على دراية بهذا السيناريو، وأن تصريحات المسؤولين في غدانسك موجهة على الأرجح إلى المشهد السياسي في المدينة. وأكد أن تاريخ الوجود القنصلي الروسي في غدانسك يعود إلى عهد بطرس الأكبر.

وتابع كليموف القول: “كانت روسيا تمتلك عقارات في هذه المدينة قبل فترة طويلة، وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت، بفضل قرارات القيادة السوفيتية، جزءا من الدولة البولندية التي ولدت من جديد بمساعدة الاتحاد السوفيتي”.

تم إغلاق القنصلية العامة الروسية في غدانسك في ديسمبر الماضي بقرار من وارسو. وأوضح أندريه أورداش، القائم بالأعمال الروسي آنذاك في بولندا، لوكالة نوفوستي، أن المبنى نفسه ملك للدولة الروسية، وقد تم الاستحواذ عليه للاستخدام الدائم والمجاني. وفي الوقت نفسه، صرحت نائبة رئيس بلدية غدانسك إميليا لودزينسكا بأنه سيُطلب من روسيا تسليم المبنى إلى الجانب البولندي، وإذا رفضت، سيتم رفع دعوى قضائية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية