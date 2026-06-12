برلمانية أوروبية تعتبر فكرة حظر دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي ضربا من الغباء

قالت جوديتا لاشاكوفا عضو البرلمان الأوروبي عن سلوفاكيا، إن المبادرة المتعلقة بحظر دخول مواطني روسيا الاتحادية بتأشيرات شينغن إلى الاتحاد الأوروبي هي تصرف غبي.

وفي مقابلة مع وكالة تاس، ردت البرلمانية على سؤال حول كيفية تقييمها لفكرة الحظر المحتمل لدخول الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي: “أعتقد أن هذا غباء. وعلى الأرجح، أن من يروج لهذه المبادرة هم سياسيون وببساطة ليس لديهم شيء آخر يفعلونه”.

في وقت سابق، أطلق الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حملة لفرض حظر كامل على دخول الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي بموجب تأشيرات شينغن. وأطلق نواب هذا الحزب في البرلمان الأوروبي الحملة المذكورة رسميا، معتبرين أن “قضاء العطلات في أوروبا هو امتياز وليس حقا”، وأشاروا إلى أن أكثر من 500 ألف مواطن روسي قضوا عطلاتهم السياحية داخل دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي رغم العقوبات. وقادت بولندا والنرويج ودول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا) إلى جانب هولندا، والسويد، والتشيك، والدنمارك، وإيسلندا، تحركا رسميا عبر توجيه رسالة مشتركة إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، ومفوض الشؤون الداخلية ماغنوس برونر، مطالبين بفرض قيود صارمة للغاية لمنع السياح الروس من دخول منطقة شينغن.

المصدر: وكالة تاس الروسية