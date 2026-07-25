“التجمع الوطني الديمقراطي” طالب الحكومة بالتمسك بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وعودة النازحين

دعا المجلس الوطني الأعلى ل”التجمع الوطني الديمقراطي” في لبنان، في بيان، الحكومة إلى التراجع عن اتفاق الإطار الثلاثي، “لعدم التزام إسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة، ومواصلة أعمال الهدم والتفجير والتدمير وجرف المنازل والمؤسسات البلدية والتجارية وغيرها، دون اكتراث للقانون الدولي”.

كما طالب التجمع الحكومة ب “تأكيد التمسك بانسحاب إسرائيل من كامل أرضنا المحتلة، دون قيد أو شرط، والعمل على استعادة الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين إلى ديارهم”.

كذلك، دعا التجمع إلى “الدفاع المشروع عن حقنا السيادي الكامل في استعادة كل شبر من ترابنا الجنوبي، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال بلدة الغجر والقرى السبع المحتلة”.

وختم التجمع: “سيبقى هدفنا النهائي هو إقامة دولة مدنية علمانية ديموقراطية حديثة، سيدة حرة مستقلة عن كل الوصايات الخارجية، عربية أو أجنبية، بديلاً وحيداً من دولة فيدرالية المزارع الطائفية والمذهبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام