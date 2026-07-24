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    اقتصاد

    بسبب الامن القومي..الصين تحظر صادرات حيوية الى اوروبا

      حظرت الصين، اليوم الجمعة، تصدير منتجات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية إلى 14 شركة في الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.


      وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: “من أجل حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية (…) قررت الصين إدراج 14 كياناً من الاتحاد الأوروبي، من بينها مجموعة لافيرت، على قائمة مراقبة الصادرات”.


      وأوضحت أن الحظر الذي دخل حيز التنفيذ اليوم “يمنع المصدّرين من تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الكيانات المذكورة”.


      وكانت بكين قد هددت بأنها ستتخذ إجراءات مضادة فورية إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدماً في استخدام أدواته المقترحة لاستهداف فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية الصينية.

      المصدر: سكاي نيوز

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