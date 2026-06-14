تقارير مصورة | حملة تبرع بالدم في الهرمل دعماً لجرحى الجنوب وتعزيزاً للتضامن الوطني

تجسيداً للواجب الإنساني والوطني، نظمت المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة بمنطقة البقاع، بالتعاون مع مبادرة عطاء الدم ومستشفيي العاصي ودار الكرامة، حملة للتبرع بالدم دعماً لاحتياجات جرحى العدوان في مستشفيات الجنوب.

وأقيمت الحملة في باحة مركز الدفاع المدني في الهيئة بالهرمل، الذي تعرّض لاعتداء إسرائيلي، ليبقى اليوم مساحةً لإنقاذ الحياة وخدمة الأهالي.

وأكد المشاركون أن التبرع بالدم يمثل أقل واجب تجاه الجرحى، مشددين على استمرار الهرمل في تقديم الدعم والتضامن مع أبناء الجنوب في مواجهة تداعيات الاعتداءات.

تقرير علي يزبك

المصدر: موقع المنار