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   28 ذو الحجة 1447   
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    اعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في كريات شمونه دون دوي صفارات الإنذار

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