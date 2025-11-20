الخميس   
    بكين تحذر اليابان من العبث بالملف التايواني

      دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي دوري عقد اليوم الخميس في بكين، اليابان إلى التوقف فوراً عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للصين، خاصة فيما يتعلق بملف تايوان، مؤكدة أن تايوان كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

      واستذكرت المتحدثة التاريخ المؤلم، مشيرة إلى أن “اليابان احتلت تايوان قسراً وفرضت عليها حكماً استعمارياً دام نصف قرن، عانى خلاله شعب تايوان من كوارث عميقة، حيث قُتل مئات الآلاف من أبناء الوطن، وكان الجمهور محروماً تماماً من الحقوق السياسية وحرية الاعتقاد والحرية الثقافية، كما تم نهب الموارد المعدنية والمواد المعيشية للشعب بشراهة”.

      وشددت نينغ على أن “ارتكاب الغزاة اليابانيين جرائم لا تُحصى في تايوان يمثل الصفحة الأكثر ظلاماً في تاريخها”، معربة عن استغرابها من أن “تصدر من اليابان مثل هذه التصريحات في ذكرى مرور ثمانين عاماً على تحرير تايوان”.

      وأكدت المتحدثة باسم الدبلوماسية الصينية أن “تايوان هي تايوان الصين، وما يحدث فيها ليس شأناً لليابان إطلاقاً”، محذرة من أن “استغلال نفوذ تايوان سيجلب المتاعب لليابان فقط”.

      المصدر: موقع روسيا اليوم

