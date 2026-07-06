الصين تطلق صاروخاً من غواصة نووية وتثير قلق دول المنطقة

أجرى الجيش الصيني، اليوم الاثنين، تجربة إطلاق صاروخ من غواصة نووية باتجاه المحيط الهادئ، ما أثار انتقادات ومخاوف لدى اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وفق وسائل إعلام صينية.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إلى أنّ غواصة نووية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي أطلقت الصاروخ، الذي حمل رأساً حربياً وهمياً، باتجاه المياه الدولية في المحيط الهادئ عند الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش.

وأضافت الوكالة أنّ الصاروخ سقط في المنطقة «المحددة»، معتبرةً أنّ عملية الإطلاق «ترتيب روتيني» ضمن التدريبات العسكرية السنوية للصين، ومؤكدةً أنّها لم تكن موجّهة ضد أي دولة أو هدف محدد.

في المقابل، كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانغ، أنّ الصين أبلغت حكومة بلادها بالتجربة مسبقاً، لكنها أشارت إلى أنّ الإطلاق «يزعزع استقرار» المنطقة.

وأضافت: «تؤكد أستراليا بوضوح أنّ هذا الاختبار يأتي في سياق حشد عسكري متسارع من جانب الصين، يفتقر إلى الشفافية والتطمينات بشأن النوايا التي تتوقعها المنطقة».

من جهتها، قالت الحكومة اليابانية إنّها تلقت إخطاراً بإطلاق الصاروخ، وحثّت الصين على إعادة النظر في قرارها.

ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن مصدر حكومي ياباني أنّ الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

إلى ذلك، قال وزير خارجية نيوزيلندا، ونستون بيترز، إنّ بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الاختبار، مضيفاً أنّها أُبلغت به قبل ساعات من تنفيذه.

وأضاف في بيان: «تعتبر نيوزيلندا هذا التطور غير مرحب به ومثيراً للقلق. فنحن، شأننا شأن جيراننا في دول المحيط الهادئ، لا نرغب في أن تستخدم الصين جنوب المحيط موقعاً لاختبار قدراتها الصاروخية».

وكانت الصين قد أجرت آخر تجاربها الصاروخية الباليستية العابرة للقارات عام 2024، في عملية إطلاق نادرة أبرزت القدرات العسكرية المتنامية للبلاد.

المصدر: وكالات