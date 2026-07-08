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    لبنان

    سلام: كلفت متري وشاهين متابعة أوضاع ضحايا ومصابي حافلة المعتمرين اللبنانيين في درعا السورية

      قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في بيان: “أمام الكارثة الأليمة التي أصابت حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا في الجمهورية العربية السورية، وما أسفرت عنه من ضحايا وإصابات، كلّفتُ نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين، وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم. كما طلبتُ من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ زاهي شاهين متابعة الحادثة على المستوى الميداني”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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