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    لبنان

    وزيرة التربية اللبنانية: تدمير مجمع تربوي في عيناثا يستهدف عودة الأهالي إلى قراهم

      أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، بيانًا أدانت فيه تدمير مجمع عبد الرؤوف فضل الله التربوي والاجتماعي في بلدة عيناثا بقضاء بنت جبيل، معتبرة أن المؤسسات التربوية والاجتماعية لا تزال الهدف الرئيس لاعتداءات الكيان الإسرائيلي.

      وقالت كرامي إن المجمع الذي تعرض للتدمير يضم ثانوية الإشراق، ومبرة الخير، ودار الرأفة، مؤكدة أن “هذا التدمير الممنهج للمؤسسات التربوية والرعائية يثبت في كل مرة أن العدو يعمل على جعل العودة إلى القرى المحتلة أكثر صعوبة، لأن المدارس هي عصب بقاء العائلات في بلداتها وقراها”.

      وأضافت: “أمام هذا الواقع المرير، نكرر النداء ونرفع الصوت، مناشدين الدول الكبرى والمؤثرة ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف هدم المؤسسات التربوية والمنازل، ولا سيما أننا لا نزال في بداية مسار المفاوضات لتحقيق التهدئة والانسحاب الإسرائيلي من أراضينا”.

      وأكدت وزيرة التربية وقوفها إلى جانب مؤسسة المبرات الخيرية، معربة عن استنكارها “للعدوان الغاشم”، ومنددة بما وصفته بـ”الجريمة المتمادية بحق التربية والتعليم والمجتمع”.

      المصدر: موقع المنار

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