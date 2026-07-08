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    دولي

    الأمين العام للناتو: الولايات المتحدة ملتزمة تماماً تجاه الحلف

      أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة “ملتزمة بالكامل” بالحلف، ردا على سؤال بشأن الانتقادات المتكررة التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للناتو.

      وقال روته على هامش قمة الحلف المنعقدة في أنقرة “ثمة التزام كامل للولايات المتحدة تجاه الناتو، ولكن ثمة أيضا توقع بأن يرفع الأوروبيون والكنديون إنفاقهم ليعادل مستوى الإنفاق الأمريكي، وهو أمر أعتبره منصفا تماما”.

      يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن البيت الأبيض أنه “كان ينبغي على كندا ودول الناتو الوقوف معنا في عملية الغضب الملحمي ضد إيران”، وأن “الرئيس ترمب يرى أن على كندا ودول الناتو تحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها”.

      المصدر: وكالات

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