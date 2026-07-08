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    اقتصاد

    عجز موازنة الكويت يقفز إلى 23.09 مليار دولار


      أعلنت وزارة المالية الكويتية، الثلاثاء، ‌أن عجز الموازنة زاد 13.2 %، إلى 7.1 مليار دينار كويتي (23.09 مليار دولار) في السنة المالية ⁠2025-2026.


      وبلغ إجمالي إيرادات الكويت 16.457 مليار دينار، بانخفاض 9.7 % عن التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 18.231 مليار دينار.


      وسجلت إيرادات النفط 13.584 مليار دينار، ‌أي ⁠أقل 11.2 % من التوقعات التي كانت تشير إلى 15.3 مليار دينار.


      وتأثرت صادرات النفط في منطقة الخليج بشكل كبير عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران الذي أدى إلى حالة انعدام الأمن في المنطقة، والتي أدت بدورها إلى إغلاق مضيق هرمز عملياً أمام خمس صادرات النفط العالمية.


      وانخفض إجمالي الإنفاق في الكويت ⁠3.8 % إلى 23.598 مليار دينار، نزولاً من توقعات سابقة ⁠بلغت 24.538 مليار دينار.

      المصدر: الميادين

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