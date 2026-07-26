وكالة فارس: صور أقمار صناعية تُظهر تراجعًا في نشاط موانئ الكويت والسعودية

وكالة فارس : موانئ الكويت والسعودية شبه خالية

-تشير صور الأقمار الصناعية إلى تباطؤ في تحميل البضائع في موانئ الكويت والسعودية خلال الساعات الست الماضية.

-كما تُظهر صور جديدة أن محطتي النفط الأحمدي في الكويت والجبيل في السعودية شبه خاليتين.

-ووفقًا لمحلل صور الأقمار الصناعية، فإن المحطتين تتجهان نحو الخمول تدريجيًا، ويتناقص عدد السفن المحملة يومًا بعد يوم.

-وقد لوحظ هذا الوضع بعد الهجمات اليمنية على منشآت أرامكو النفطية وميناء ينبع، فضلًا عن الهجمات الإيرانية على مراكز الدعم الأمريكية في الكويت.



المصدر: موقع المنار