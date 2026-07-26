عون وماكرون تشاورا بالأوضاع الراهنة وبحثا في استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وفي مرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اتصال مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وقد اطلع الرئيس عون نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الاميركيين والتي تناولت الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد الاتفاق على صيغة الاطار ومسار تنفيذ ما ورد فيها من نقاط.

وتطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية وضرورة وضع حد لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية.

وعرض الرئيسان لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب ” اليونيفيل” واهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه.

واتفق الرئيسان عون وماكرون على ابقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام