الأحد   
   26 07 2026   
   11 صفر 1448   
   بيروت 19:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    عون وماكرون تشاورا بالأوضاع الراهنة وبحثا في استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وفي مرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل

      عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اتصال مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وقد اطلع الرئيس عون نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الاميركيين والتي تناولت الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد الاتفاق على صيغة الاطار ومسار تنفيذ ما ورد فيها من نقاط.

      وتطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية وضرورة وضع حد لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية.

      وعرض الرئيسان لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب ” اليونيفيل” واهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه.

      واتفق الرئيسان عون وماكرون على ابقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      فرنسا | قناة “بي إف إم تي في”: ماكرون يطلب من الجيش التعبئة على خلفية حرائق الغابات في البلاد

      فرنسا | قناة “بي إف إم تي في”: ماكرون يطلب من الجيش التعبئة على خلفية حرائق الغابات في البلاد

      ماكرون استقبل جنبلاط وجرى عرض للمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية

      ماكرون استقبل جنبلاط وجرى عرض للمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية

      الرئيسان عون وسلام عرضا التطورات ونتائج زيارة واشنطن ودعم الجيش

      الرئيسان عون وسلام عرضا التطورات ونتائج زيارة واشنطن ودعم الجيش