فرنسا | قناة “بي إف إم تي في”: ماكرون يطلب من الجيش التعبئة على خلفية حرائق الغابات في البلاد

أفادت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية نقلا عن محيط الإليزيه بأن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من الجيش إعلان التعبئة لتقديم الدعم للخدمات المدنية لمواجهة حرائق الغابات.

ووفقا للقناة المقربة من الإليزيه، كلف ماكرون أيضا رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بتفعيل فريق الأزمات المشترك بين الوزارات، وذلك بسبب انتشار النيران.

وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قد طلب، في وقت سابق من يوم الجمعة، من ليكورنو الاستعانة بالجيش للمشاركة في إطفاء الحرائق في إقليم جيروند، حيث التهمت النيران 14 ألف هكتار، مما استدعى إجلاء 110 آلاف شخص.

وتشهد فرنسا حرائق غابات على خلفية موجة حر غير طبيعية. وكان ماكرون قد صرح بأن البلاد تواجه هذا الصيف عددا قياسيا من الحرائق الطبيعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي نهاية حزيران / يونيو، رفعت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية مستوى الإنذار الجوي إلى أعلى درجة بسبب موجة الحر في 72 إقليما من أصل 96، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا. واقتربت درجات الحرارة من حاجز 40 درجة مئوية، وتجاوزته في بعض المناطق.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية