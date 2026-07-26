النائب خلف زار زوطر الغربية: الأرض غالية والعودة والإعمار حق



زار النائب ملحم خلف، في إطار مواكبته أوضاع القرى الجنوبية وعودة الحياة إليها، بلدة زوطر الغربية، حيث كان في استقباله رئيس البلدية عبد عزّ الدين.

والتقى خلف عناصر الدفاع المدني، مثنيًا على شجاعتهم وتفانيهم في خدمة الأهالي، ثم جال في أحياء البلدة وعاين الأضرار الجسيمة التي خلّفها العدوان الإسرائيلي في المنازل والبنى التحتية.

وأكد خلف أن “الأرض غالية وستبقى لأهلها، وكل شبر محتل منها سيتحرّر”، مشددًا على أن “عودة الأهالي وإعادة إعمار ما تهدّم حقٌّ ثابت ومسؤولية وطنية، وتمسّك أبناء الجنوب بأرضهم هو الضمانة الحقيقية لحماية لبنان وسيادته”.

وختم بتحية الجيش اللبناني على دوره الوطني، معربًا عن أمله في “أن تعود زوطر الغربية وسائر القرى الجنوبية عامرة بأهلها ونابضة بالحياة”.

المصدر: مواقع