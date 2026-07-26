بقائي: محادثاتنا مع الجانب العماني حول مضيق هرمز كانت إيجابية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، اليوم الأحد، رداً على أسئلة الصحفيين حول المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قائلا، بأن المحادثات التي جرت بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز في طهران يومي الجمعة والسبت كانت مثمرة، وأن تقدماً قد أُحرز، وأضاف: “لم يطرأ أي تغيير على حركة الملاحة في المضيق”.

وقال بقائي: “عُقدت عدة جولات من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران يومي الجمعة والسبت، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين”.

وأكد بقائي أن هذه المحادثات كانت مثمرة وأن تقدماً قد تحقق، قائلاً: “غادر الوفد العماني طهران مساء السبت، لكن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين مستمرة”.

كما أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية على سؤال حول الوضع الراهن في مضيق هرمز، قائلاً: “لم يطرأ أي تغيير على حركة الملاحة في المضيق”.

وكان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، قد زار سلطنة عمان مؤخراً وأجرى مشاورات مع نظيره العماني بشأن مضيق هرمز.

كما أجرى عراقجي، يوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، حول الوضع في مضيق هرمز.

المصدر: وكالة ارنا