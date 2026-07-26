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    آية الله الخامنئي: لم يبقَ أمام الأحرار سوى الجهاد والمقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة

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