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    عربي وإقليمي

    إيران | الجيش يعلن استهداف قاعدة “أحمد الجابر” الأمريكية في الكويت بمسيّرات

      أعلن الجيش الإيراني، صباح اليوم الجمعة، عن تنفيذ المرحلة السابعة والعشرين من عملية “صاعقة”، معلناً استهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة “أحمد الجابر” الجوية داخل الأراضي الكويتية بواسطة طائرات مسيرة.

      وأوضح البيان الإيراني أن الضربات استهدفت “مرابض الطائرات المقاتلة”، و”أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية”، بالإضافة إلى “مخازن المعدات والتموين”، واصفاً القاعدة بأنها تشكل خزيناً حيوياً والدعامة الرئيسية للعمليات الجوية والمراقبة والدعم اللوجستي للقوات الأمريكية في المنطقة.

      وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي “رداً على التعديات الهجومية الأخيرة التي استهدفت الأراضي الإيرانية، ولا سيما الهجوم على منزل سكني في جزيرة قشم”.

      ونوّه البيان الإيراني إلى أن العمليات الهجومية المشتركة بين الجيش والحرس الثوري باتت “تتجاوز قدرات المنظومات الدفاعية المتقدمة للعدو وتكلفه أثماناً باهظة للاعتراض”، لافتًا إلى أن الطرف الآخر يفرض “رقابة شديدة للتكتم على حجم الخسائر البشرية والمادية”.

      وختم البيان بالتأكيد على أن التهديدات والعقوبات لن تزيد إيران إلا “تماسكاً وتوحداً في الدفاع عن أراضيها”.

      المصدر: وكالة يونيوز

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