الصين | بكين تعلن إطلاق صاروخ استراتيجي في المحيط الهادئ

أعلنت البحرية الصينية أن غواصة نووية أطلقت “صاروخاً استراتيجياً يحمل رأساً حربياً تدريبياً تجريبياً” في المحيط الهادئ، وذلك في استعراض نادر للقوة العسكرية في نفس اليوم الذي وقعت فيه أستراليا وفيجي معاهدة دفاع كبرى لتعزيز التعاون في جنوب المحيط الهادئ.

وأوضح المتحدث باسم البحرية الصينية، وانغ شيومينغ، عبر منصة “وي تشات” أن الإطلاق كان “ترتيباً روتينياً للتدريبات العسكرية السنوية”، وأن الدول المعنية أُبلغت مسبقاً.

وصفت نيوزيلندا الصاروخ بأنه “صاروخ باليستي بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية”، وأعرب وزير خارجيتها وينستون بيترز عن “قلق عميق” إزاء اختبار أسلحة نووية في جنوب المحيط الهادئ، معتبراً أنه “لا يتماشى مع الاستقرار الإقليمي”.

من جانبها، وصفت أستراليا الإطلاق بأنه “مزعزع للاستقرار”، بينما أعربت اليابان عن “قلقها الشديد”، واتهمت تايوان الصين بـ”إظهار قوتها العسكرية بشكل متعمد وتصعيد التوتر”.

وفي موقف متضامن، دافعت روسيا عن بكين، معتبرة أن “اختبار الصواريخ حق سيادي للصين”، وأنها “لا تهدد أحداً في العالم”.

ورداً على ردود الفعل، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الإطلاق “لم يستهدف أي دولة أو هدف محدد”، ودعت إلى “عدم المبالغة في تفسير الحدث”.

يأتي هذا الاختبار بعد عامين من إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من قبل قوة الصواريخ الصينية في المياه قرب بولينيزيا الفرنسية، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من 40 عاماً. ويُرجح المحلل أليكس لوك، المتخصص في التحديث العسكري الصيني، أن الصاروخ قد يكون من طراز “جي إل-3” المتطور أو “جي إل-2″، مشيراً إلى أن الأسطول الصيني من الغواصات النووية شهد دفعة كبيرة نحو التحديث والتوسع.

وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن الصين تمتلك أكثر من 500 رأس نووي تشغيلي، وقد يتجاوز العدد 1000 بحلول عام 2030.

المصدر: وكالة يونيوز