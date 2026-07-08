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    اقتصاد

    تذبذب أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين للهجوم الأمريكي على إيران


      تأرجحت أسعار الذهب بين المكاسب والخسائر اليوم الأربعاء مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بعدما أدت هجمات أمريكية جديدة ‌على إيران إلى صعود أسعار النفط والدولار، وذلك قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو حزيران.


      وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4125.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0305 بتوقيت جرينتش، بعدما هبط في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو تموز. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.5 بالمئة إلى 4136.30 دولار.


      وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة تاستليف “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدنا مجددا قدرا من المخاوف بشأن التضخم. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار السندات وارتفع الدولار قليلا وتراجع الذهب، ويبدو الآن أنه يستقر بعد هذا التصحيح”. وأضاف “في هذه المرحلة، نراقب الذهب وهو يحاول تحديد أدنى مستوى له”.

      المصدر: رويترز

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