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    الحرس الثوري الإيراني: ردنا على الهجمات الأمريكية كان أوليا عبر عمليات مشتركة نفذتها قواتنا البحرية والجوية

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