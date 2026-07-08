الأربعاء   
   08 07 2026   
   23 محرم 1448   
   بيروت 07:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الحرس الثوري الإيراني: دمرنا بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس

      مواضيع ذات صلة

      الحرس الثوري الإيراني: ردنا على الهجمات الأمريكية كان أوليا عبر عمليات مشتركة نفذتها قواتنا البحرية والجوية

      الحرس الثوري الإيراني: ردنا على الهجمات الأمريكية كان أوليا عبر عمليات مشتركة نفذتها قواتنا البحرية والجوية

      الحرس الثوري الإيراني: الجيش الأمريكي انتهك مذكرة التفاهم عبر شنه غارات على قواعد ساحلية ومواقع مدنية في هرمزغان وماهشهر

      الحرس الثوري الإيراني: الجيش الأمريكي انتهك مذكرة التفاهم عبر شنه غارات على قواعد ساحلية ومواقع مدنية في هرمزغان وماهشهر

      عجز موازنة الكويت يقفز إلى 23.09 مليار دولار

      عجز موازنة الكويت يقفز إلى 23.09 مليار دولار