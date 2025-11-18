اليابان تحذر رعاياها في الصين وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي

دعت اليابان مواطنيها في الصين إلى اتخاذ احتياطات سلامة إضافية وتجنب الأماكن المزدحمة، في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين طوكيو وبكين على خلفية قضية تايوان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إن التحذير الأخير يشكل “دعوة متجددة” لتعزيز تدابير الحيطة، مع تزايد المشاعر المناهضة لليابان والتي انعكست في وسائل الإعلام الصينية بعد التطورات الدبلوماسية الأخيرة.

وأشعلت رئيسة الحكومة اليابانية سانا تاكايتشي أخطر صدام دبلوماسي بين القوتين في شرق آسيا منذ سنوات عندما أخبرت المشرعين اليابانيين هذا الشهر أن “أي هجوم صيني على تايوان من شأنه أن يهدد بقاء اليابان قد يؤدي إلى رد عسكري”.

وكانت السفارة اليابانية في الصين قد ذكّرت مواطنيها أمس الاثنين بضرورة احترام العادات المحلية وتوخي الحذر في التعامل مع الشعب الصيني، ودعتهم إلى الانتباه لمحيطهم أثناء وجودهم خارج منازلهم، وتجنب السفر بمفردهم، والحذر بشكل خاص عند التنقل مع الأطفال.

وتقع تايوان على بعد أكثر من 110 كيلومترات من الأراضي اليابانية، وتشكل مياهها المحيطة ممراً حيوياً للتجارة التي تعتمد عليها طوكيو.

كما وتستضيف اليابان أكبر وجود عسكري أميركي خارج أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات