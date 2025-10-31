مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي كلاماً منسوباً إلى رئيس الجمهورية

اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان اصدره صباح اليوم الجمعة ، انه يتم تناقل مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بلدية بليدا امس الخميس ، وبعض هذه المواقف ورد في صحيفة “الاخبار” في عددها الصادر اليوم .

يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان موقف الرئيس عون من هذا الاعتداء ورد في البيان الصادر امس عن مكتب الاعلام في أعقاب لقاء رئيس الجمهورية بقائد الجيش العماد رودولف هيكل ، ولم يصدر عن الرئيس اي موقف آخر فاقتضى التوضيح .

