الجمعة   
   31 10 2025   
   9 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 08:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي كلاماً منسوباً إلى رئيس الجمهورية

      اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان اصدره صباح اليوم الجمعة ، انه يتم تناقل مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بلدية بليدا امس الخميس ، وبعض هذه المواقف ورد في صحيفة “الاخبار” في عددها الصادر اليوم .

      يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان موقف الرئيس عون من هذا الاعتداء ورد في البيان الصادر امس عن مكتب الاعلام في أعقاب لقاء رئيس الجمهورية بقائد الجيش العماد رودولف هيكل ، ولم يصدر عن الرئيس اي موقف آخر فاقتضى التوضيح .

      المصدر: بريد الموقع

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 31-10-2025

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 31-10-2025

      الصحافة اليوم 31-10-2025

      الصحافة اليوم 31-10-2025

      مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

      مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة