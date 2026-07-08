الخارجية اليمنية: نحيي صمود وثبات الشعب الإيراني وجيشه وشعبه وقيادته، ونجدد التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية المستمر إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران في كل المراحل وأي تطورات قادمة