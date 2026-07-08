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   08 07 2026   
   23 محرم 1448   
   بيروت 17:07
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    الرئيس الأميركي ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة

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