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   23 محرم 1448   
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    لبنان

    مراسل المنار:دبابة ميركافا معادية تستهدف أطراف بلدة حداثا بعدد من القذائف المدفعية وسط سماع رشقاتٍ رشاشة في محيط ساحة البلدة

      المصدر: مراسل المنار

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