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   23 محرم 1448   
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    تقارير مصورة

    وزير الاتصالات يتفقد أضرار قطاع الاتصالات في النبطية ويؤكد متابعة إعادة تأهيل البنية التحتية

    جال وزير الاتصالات شارل الحاج، يرافقه النائب هاني قبيسي، في مدينة النبطية للاطلاع ميدانياً على حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات، ولا سيما السنترال المركزي الذي خرج من الخدمة إثر الأضرار الجسيمة التي أصابته.

    وشارك في الجولة عدد من المديرين ورؤساء المصالح والقطاعات في الوزارة وهيئة “أوجيرو”، حيث تفقد الوفد الأضرار التي لحقت بالسنترال المركزي، واطلع على واقع البنية التحتية المتضررة.

    كما شملت الجولة محيط السرايا الحكومية التي تعرضت لأضرار جزئية، إضافة إلى مبنى مصرف لبنان في النبطية الذي دُمّر بشكل كامل جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة، وذلك في إطار تقييم حجم الأضرار ووضع الأولويات اللازمة لإعادة تأهيل المرافق الحيوية.

    المصدر: موقع المنار

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