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    بالفيديو | المشاركون يتحضرون لاستقبال النعش الطاهر للامام الشهيد الخامنئي في كربلاء المقدسة

    المصدر: مواقع

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