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   23 محرم 1448   
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    مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان

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